В САЩ отстраняването на водещия от ABC Джими Кимъл продължава да предизвиква много реакции . А президентът Доналд Тръмп дори предложи на телевизионни мрежи, които са срещу него, да им бъдат „отнети лицензите”.



Притежаваната от Дисни телевизионна компания обяви в сряда вечерта, че сваля комика Джими Кимъл от ефир „за неопределено време” заради коментарите му за убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк миналата седмица.



Тръмп говори по въпроса пред репортери на борда на Air Force One, докато се връщаше от държавното посещение в Обединеното кралство. А по-рано, на пресконференция с британския премиер Киър Стармър, Тръмп заяви, че шоуто на Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият „не е талантлив” и е имал „много слаб рейтинг”.

„Някъде прочетох, че 97% от телевизионните мрежи са срещу мен. Получавам 97% негативни оценки, но въпреки това лесно спечелих всички седем колебаещи се щата, спечелих всичко и след това 97% са против мен. Дават само лоши коментари в пресата. Въпреки това получават лиценз. Може би трябва да им се отнеме лицензът”, заяви Тръмп.