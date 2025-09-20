Запалени отпадъци и пластмасови контейнери на сметосъбираща фирма в Бургас вдигнаха накрак огнеборците. Сигнал за пожара е подаден на тел. 112 около 13:20 часа.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

На място са изпратени два екипа на пожарната, които успешно овладяха огъня.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

„Няма опасност за сгради и хора в района“, съобщи за NOVA директорът на Пожарната в Бургас, ст. комисар Николай Николаев. По-късно стана ясно, че пожарът е изгасен.