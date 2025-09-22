Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (22.09.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (22.09.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (22.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (22.09.2025 - сутрешна) 22 септември 2025 07:11 Първите дни на есента - в плен на лятото Прогноза за времето (21.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (21.09.2025 - сутрешна) Горещо в последния ден на лятото Прогноза за времето (20.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (20.09.2025 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Равносметка на Черноморския туризъм: Летните резервации продължават и през октомври Фестивал на военните духови оркестри във Велико Търново събра десетки музиканти Делян Пеевски: Със смелия акт на независимостта предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало Няма опасност пожарът край село Ракита да приближи село Горно Романци Жителите на "Дружба 2" излизат на втори протест срещу ремонта на топлопреносната мрежа Редица градове у нас се включват в инициативата "Ден без автомобили" Очаква се засилен трафик по основните пътища и магистрали в страната Първите дни на есента - в плен на лятото 117 години независима България! 117 години независимост: Велико Търново се готви за отбелязването на празника Жители на Огняново на протест в подкрепа на кмета Иван Ижбехов Родителите на загиналото дете в Несебър: Това не е нелеп инцидент, а престъпна небрежност Между Германия и България: Пътят на един от най-добрите неврохирурзи в света Голям пожар в Община Суворово: Две къщи изгоряха, огънят заплашва съседно село За шести път: Протест срещу безводието блокира Плевен (ВИДЕО+СНИМКИ) „Между редовете": Водната криза в Ловешко - глобално затопляне или регионално безхаберие Вотът на недоверие и напрежението в парламента Училището на бъдещето: Как ще учат децата в ерата на изкуствения интелект Голям пожар край врачанското село Бутан, районът е силно задимен „Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО) Катастрофа между кола и мотор в Стара Загора, има пострадал Пожарът край село Ракита се разраства, застрашително се придвижва към Перник (ВИДЕО+СНИМКИ) Росен Желязков ще ръководи българската делегация на 80-ата сесия на ООН в Ню Йорк Прогноза за времето (21.09.2025 - обедна) Двама загинали след катастрофа между кола и мотор в София Продължават споровете между опозицията и управляващите по законодателните промени за службите „Направи дете щастливо”: Две деца в инвалидни колички тръгват на две специални пътувания Свилен Ноев: Искам да имам публика, за да запълня дупката в сърцето си Рев на елени по Южното Черноморие (ВИДЕО) Балабанов: България върви към пълен мандат на това управление Наталия Киселова: Основният въпрос на тази сесия на НС е приемането на бюджета Асен Василев: Следващата голяма битка е покрай бюджета Прогноза за времето (21.09.2025 - сутрешна) България - рекордьор по асансьори, но често по-стари от хората, които ги ползват "Нищо лично": Мариян Момчев - шампион и в бокса, и в морския риболов С памук правим барут: Как българското влакно става оръжие? Ранна подготовка за зимата: Огромен ръст при продажбата на дърва в Северозападна България Междуведомствен екип ще издирва икономически неактивните хора Бум на пострадали от тротинетки в Пловдив Вълчи дол постави рекорд по събираемост на местни данъци и такси в страната Пешеходната пътека не е място за чат, глобата е 100 лв. Картини оживяват: Български царе проговарят с помощта на изкуствен интелект Изгасен е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама”-Плевен Горещо в последния ден на лятото Почина продуцентът Росен Цанков Запали се утайник с петролни продукти в бившата "Плама"-Плевен (ВИДЕО) МРРБ: 89 са общините в България с нарушено водоподаване до средата на септември „Ничия земя“: Един необикновен кмет в мрежата (ВИДЕО) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА