„Тези предложения не са на една или друга партия – те са предложения за града, на база на данни от града. Те са резултат от дългата работа на много общински съветници от различни групи, както и от идеите, които успяхме да съберем от гражданите на София. Надявам се тези идеи да получат нужната подкрепа в Общинския съвет, защото работата за София е наша обща отговорност”, написа кметът на София Васил Терзиев във Facebook във връзка с предложенията да се вдигнат цените на „синя” и „зелена” зона в столицата.

„Паркирането може да бъде по-справедливо, удобно и предвидимо. А средствата, които даваме, да се връщат обратно при нас – в нашите квартали, в по-добра и уредена градска среда. И докато хора без политическо представителство в столицата се опитват да рушат, аз ще продължа усилията да градим заедно. Политиката е действие, не говорене и евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно „Д“, пише още Терзиев.

Кметът благодари на Симеон Ставрев и администрацията на Столична община за цялата работа по анкетата и по доклада, както и на общинските съветници, които са съвносители на предложенията.

Редактор: Румен Лозанов