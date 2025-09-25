Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (25.09.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (25.09.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (25.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (25.09.2025 - обедна) 25 септември 2025 12:44 Първи полъх на есента, студен фронт носи дъжд и вятър Прогноза за времето (25.09.2025 - сутрешна) Есенно захлаждане в края на септември Прогноза за времето (24.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (24.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (23.09.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Делян Пеевски: ПП-ДБ иска да взриви гражданския мир „Стоичков – Филмът“ – българската легенда, която тръгва към световните екрани Джип, моторна лодка и 3 коли изгоряха при пожар край Стара Загора Втори ден без заседание на депутатите: Политическите реакции (ОБЗОР) Румен Радев: Говори се усилено за стена срещу дроновете, но е важно да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски Политолог: Независимо дали предсрочните избори са 10, или 20, картината ще бъде една и съща Мечка е забелязана край Левски Тежка катастрофа между кола и тролейбус в Русе Киселова: Държа се обективно с всички парламентарни групи Асен Василев: „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи свалянето на председателя на парламента Йотова: Националният борд по водите има нужда от време, за да заработи, отговорността му е голяма Дискусия за бюджета: Бизнесът и синдикатите с противоположни позиции за минималната работна заплата Радостин Василев: Липсата на кворум е провал на ДПС-НН, ГЕРБ, ИТН и БСП Делян Пеевски: Държавата може да има един премиер, един президент и един шеф на парламента Рекорден ръст с над 27% за година при жилищните кредити Томислав Дончев: Ще има средства за покриване на разходите по проектите от ПВУ Спасиха 2-годишно мече край Смолян Откриха паметник на първата у нас жена пилот в родното ѝ село Откриха ли мощи на християнски мъченик в един от каменните саркофази на Перперикон "Възраждане" започва консултации за сваляне на Киселова като председател на НС „Тренд”: 8 формации влизат в парламента при избори днес 3-годишно дете избяга от детска градина в София Бойко Борисов: Плащания по ПВУ ще дойдат при всички положения Премиерът Желязков: Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато Пикап помете три коли на метри от столичния КАТ Ще изчезнат ли българските плодове и зеленчуци заради безмитния внос от Молдова Ще реши ли бордът безводието: Питейна вода потече по улиците на Плевен Съседски тормоз: Мъж подпали апартамента си в Дупница два пъти за ден Росен Желязков: България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа Километрични задръствания на „Тракия” заради новите ремонти на магистралата Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като турски опозиционни кметове, ако не напусна ПП Новите цени за паркиране: Ще дисциплинира ли това трафика или ще удари по джоба софиянци Хванаха 16-годишен зад волана на кола със свалени номера в Разградско Първи полъх на есента, студен фронт носи дъжд и вятър Прогноза за времето (25.09.2025 - сутрешна) Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на ООН „Водим бъдещето за ръка”: Просветното министерство организира форум за ранното детско развитие Парламентарна комисия ще изслуша и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев заради безводието Хората и природата се срещат в Природозащитен център "Пода" Режим на водата за 11 населени места в община Ловеч Каската спасява живот: Как се приемат новите правила за тротинетките Инициативата "Нощ на културата" ще се проведе в 11 града Липса на кворум провали заседанието на парламента и разпали нови скандали Илия Тодоров: След въвеждането на новите правила за измерване на средна скорост се наблюдава повишено внимание от водачите на пътя Рая Назарян: Япония има много приятели в България Тол системата глобява чуждестранни шофьори още на територията на България Експеримент без телефони в софийско училище повиши успеха на учениците "Постигнахме това със задружни усилия!": Пред NOVA говори бащата на българина, освободен след принудителна мобилизация в Украйна ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА