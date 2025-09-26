За хората, които са в дългосрочни връзки, живеят заедно и имат емоционална близост – например съпрузите – нови изследвания показват, че определени здравословни характеристики могат да се проявят и при двамата партньори. Така здравословни проблеми могат да бъдат „споделяни“ в рамките на една двойка – включително и психични разстройства. Според нови проучвания и анализ на повече от шест милиона двойки в Тайван, Дания и Швеция, международен екип от учени е установил, че вероятността партньорите да имат едни и същи психиатрични заболявания е значително по-голяма от очакваното.

Към тези състояния спадат шизофрения, разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност (ADHD), депресия, аутизъм, тревожност, биполярно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), зависимости и анорексия.

„Установихме, че повечето психични разстройства имат устойчиви съпружески корелации през поколенията, което подчертава тяхното значение в динамиката на разпространението на психиатричните заболявания в обществото“, пишат учените в публикуваната статия.

Това явление се нарича съпружеска корелация. Досега най-силни съответствия между партньори са наблюдавани по отношение на религиозни вярвания, политически възгледи, образователно ниво и злоупотреба с определени вещества.

Според учените три фактора играят роля: склонни сме да избираме партньори, които приличат на нас самите; изборът ни е обусловен от различни социални и културни ограничения; двойките, които живеят заедно дълго време в една и съща среда, постепенно започват да си приличат.

И трите фактора вероятно се преплитат, като е трудно да се изолира най-важният.

Въпреки различията в културите и здравните системи на трите държави, резултатите се оказват статистически сходни в целия анализиран набор от данни. Различия се наблюдават основно при обсесивно-компулсивното разстройство, биполярното разстройство и анорексията.

„Както показват нашите резултати, сходството между съпрузите и партньорите, живеещи заедно, по отношение на психичните заболявания е устойчиво в различни страни и се запазва през поколенията, което предполага универсален феномен“, отбелязват изследователите.

Все пак съществуват ограничения: например, проучването не прави разлика дали двойките са се срещнали преди или след поставянето на диагноза. Въпреки това установените модели са достатъчно отчетливи и обхващат толкова голяма група хора, че изводите имат сериозна стойност за разбирането на психичното здраве.

Анализ на последователни поколения е направен само в Тайван, но не и в Дания или Швеция, като учените биха искали да включат повече данни в бъдещи изследвания. Освен това предстои по-задълбочен анализ на причините за тази корелация.

Екипът е установил още, че родители със същото психично разстройство увеличават риска техните деца също да го развият. Това има важно значение за изучаването на психологическите състояния, тъй като досегашните проучвания обикновено приемат, че изборът на партньор и създаването на семейство е по-скоро случаен процес – нещо, което настоящото изследване поставя под съмнение.

Ако този фактор бъде по-добре анализиран, това би имало ключово значение за намирането на най-ефективните методи за лечение.

Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature Human Behavior.

Редактор: Иван Петров