Конференция под патронажа на парламентарната здравна комисия събира водещи специалисти в областта на медицината в Албена.

На 24-тата конференция на фондация "Медии, общество, семейство и традиции" лекари и общественици обсъждат предизвикателствата в сектора, включително в контекста на глобалната трансформация и използването на изкуствения интелект.

Изкуствен интелект в медицината: ЕК обявява програма за 35 млн. евро за геномни данни

"За съжаление, когато светът говори за напредък в дигиталните технологии и прилага изкуствения интелект в чист вид, вече в медицинските дейности, в България ключовата дума и дебатът продължава да се върти около темата заплащане, стигат ли финансите или системата е недофинансирана. Задържането и мотивацията на младите медицински специалисти трябва да бъде държавна политика и да има цялостна държавна стратегия. Тя трябва да обединява усилията на държавните институции, на местните власти и общините, но нека не забравяме, че тя е в контекста на цялостната демографска катастрофа в страната", каза бившият председател на комисията по здравеопазване в НС д-р Нигяр Джафер.