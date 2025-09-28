Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го преизбра с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.

Пред делегатите на конгреса той благодари за доверието.

„Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор“, заяви Василев.

Членове на Изпълнителен съвет са:

Николай Денков Денков

Методи Байкушев

Благомир Коцев

Васил Христов Пандов

Михал Григоров Камбарев

Стою Теодоров Стоев

Ивайло Валентинов Шотев

Богдан Валериев Богданов

Венко Николов Сабрутев

Вяра Методиева Тодева

Тони Стойчева Стойчева

Татяна Султанова