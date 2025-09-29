Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (29.09.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (29.09.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (29.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (29.09.2025 - обедна) 29 септември 2025 12:50 Какво ще бъде времето през октомври Прогноза за времето (29.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (28.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (28.09.2025 - сутрешна) България - в периферията на Средиземноморски циклон Прогноза за времето (27.09.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите Потребителската кошница остава на стойност 97 лв. Заради вечерен час: По-строги глоби за родители и заведения Националният борд по водите провежда заседания във Велико Търново и Плевен Какво ще бъде времето през октомври Печели ли някой от политическите престрелки Защо ЕЦБ препоръча на домакинствата в ЕС да разполагат с пари в брой Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди Мъж счупи витрини на магазини и хотели в центъра на София Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс Кои стоки и услуги са поскъпнали след влизането на Литва, Латвия и Естония в еврозоната Три питбула разкъсаха куче във Варна и нахапаха стопанина му Любомир Дацов: България върви в "ботушите" на румънците Политически престрелки: Докъде ще стигне напрежението между президента и управляващото мнозинство? Тежка катастрофа в София, има загинал Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко! НК трябва да бъде променен в този дух Продължават ремонтите по автомагистрала "Тракия" Прогноза за времето (29.09.2025 - сутрешна) Интензивни дъждове в началото на октомври Голям пожар бушува в центъра на Варна (ВИДЕО) Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол (ВИДЕО) Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма Трогателно: Италиански волейболист избърса сълзите на български играч (ВИДЕО) Цветлин Йовчев: ДАНС се превръща в търговия – време е за реална реформа Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник Александър Йорданов: Погрешна политика е да се атакува правителството Президентът на „Америка за България“ Нанси Шилър и нейната българска мисия Преизбраха Асен Василев за председател на "Продължаваме Промяната" Прогноза за времето (28.09.2025 - обедна) Горящ тир причини километрично задръстване на „Тракия“ (ВИДЕО) Изхвърлят безплатно едри отпадъци в Пловдив Кардиолог: И електронните цигари вредят на майката и на бебето Полша спечели бронзовите медали на Световното по волейбол Над 200 населени места в България - без автобусен транспорт След десетилетия мълчание: Поп фолк легендата Кати за славата, болката, самотата и завръщането на сцената Как във Враца се приготвят за финала на Световното по волейбол Откриха първия таралеж албинос в България Да кърмиш на специална пейка: Изобретението е единствено по рода си и се намира в Царево Прогноза за времето (28.09.2025 - сутрешна) България - в периферията на Средиземноморски циклон „Величие“: Отправени са заплахи за живота на Ивелин Михайлов „Темата на NOVA: „Омраза със закъснител” (ВИДЕО) Свещената Мадара: Първите поселения на древните хора „Ничия земя“: Из дневника „Неволите на един кмет“ - продължението Калоян Паргов: Радев да застане зад Илияна Йотова, ако тя се кандидатира за президент Дърво падна върху влак край Стражица, жена пострада Атанас Славов: "Да, България" няма да подкрепи подписката за сваляне на Киселова ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА