Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (30.09.2025 - обедна) Начало България Прогноза за времето (30.09.2025 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (30.09.2025 - обедна) Прогноза за времето (30.09.2025 - обедна) 30 септември 2025 12:53 Сняг, проливни дъждове и силни ветрове в четвъртък и петък Прогноза за времето (30.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (29.09.2025 - обедна) Какво ще бъде времето през октомври Прогноза за времето (29.09.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (28.09.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България „Да, България“ предлага служителите на ДАИ да носят бодикамери От 8 октомври глобяват търговците, които не спазват Закона за еврото Зимата почука на вратата: Първи сняг в Рила (ВИДЕО) До какво ще доведе новият епизод от напрежението между президента и управляващото мнозинство Наталия Киселова e домакин на работна закуска на ръководители на дипломатически мисии у нас на държави членки на ЕС Гроздан Караджов: Калоянчев не просто играеше ролите, той живееше в тях (ВИДЕО+СНИМКИ) След разследване на NOVA: Прокуратурата образува досъдебно производство по сигнали на хора, купили си апартаменти "на зелено" Росен Желязков: Договорът с „Боташ” е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв. Новите глоби: По-сурови санкции за висока скорост, наличие на алкохол и неправилно паркиране Шампионско посрещане: Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя Премиерът благодари на националите ни по волейбол Желязков след ареста на служители на ИААА: Крайно време е да се създаде единен орган за контрол по пътищата Илияна Йотова: Националите по волейбол ни върнаха духа на обединението Емоциите на националите ни по волейбол преди прибирането в родината (ВИДЕО+СНИМКИ) Иван Хиновски: „Топлофикация София“ отдавна се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка хора Делян Пеевски: Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен Битото и унижавано от съученички момиче: Не знам дали съм защитена, враждата е от 2 години 8-годишно дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене Валидират пощенска марка с лика на Георги Калоянчев Сняг, проливни дъждове и силни ветрове в четвъртък и петък Гледат делото за катастрофата със загинал французин на Околовръстното в София Със световна титла: Шампионът Ружди Ружди се завръща у дома "Колко струва": Нов интернет портал ни показва цената на голямата потребителска кошница Прогноза за времето (30.09.2025 - сутрешна) България посреща своите шампиони от Световното по волейбол Променят организацията на движението в София заради посрещането на националите по волейбол Иновативно мислене: Ученички откриха технология за преобразуване на отпадъци в батерии Тревожна тенденция: Около 3 000 деца попадат в системата заради противообществени действия Бебе кенгуру е най-новият жител на зоопарка във Варна (СНИМКА) Заради мръсен въздух: Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително за работа Фокус върху профилактиката в Световния ден на сърцето Теч на гориво е причината да не лети първият български F-16 Забавление от световна класа: Роби Уилямс пя пред 40 000 на стадион "Васил Левски" Пламен Донев: Държавата прибира 50% от изработените от нас пари Кола и междуградски автобус се сблъскаха в Горна Оряховица Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София Специалист: Лекарите у нас завършват образованието си добре подготвени, въпреки условията и затрудненията Румен Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България Михаил Константинов за промените в Изборния кодекс: Още не сме свикнали на машините, а минаваме на скенери Жестоко убийство на жена в Пещера Служители на „Автомобилна администрация“ искат оставките на цялото ръководство Дом и семейство на 7000 км: Историята на три български момчета, осиновени в Канада Количествата вода в Плевен се увеличават, до Нова година дневният режим може да падне Гроздан Караджов обяви два големи инфраструктурни проекти за Област Кюстендил Прогноза за времето (29.09.2025 - обедна) Потребителската кошница остава на стойност 97 лв. Заради вечерен час: По-строги глоби за родители и заведения Националният борд по водите провежда заседания във Велико Търново и Плевен ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА