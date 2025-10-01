Заради липса на здравни услуги за трета поредна година български лекари преглеждат безплатно в Мала Преспа, Албания. Специалисти от различни области се включват в инициативата на председателя на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски, съвместно с албанските власти и с подкрепата на българското правителство.

Доктор Али разказа в ефира на „Здравей, България”, че участва в инициативата от самото ѝ възникване. „Вече мога да кажа, че виждам успеха на начинанието. Защото, когато отидохме в Албания – хората там бяха в доста тревожно състояние. Те не бяха преглеждани от специалисти на подобно ниво или не можеха да си го позволят”, обясни той.

„Темата на NOVA”: Кои са българите в Мала Преспа (ВИДЕО)

И подчерта, че някои от пациентите се нуждаели от сериозна помощ и били насочени към подходящо лечение. „Сега те са на проследяване и за щастие проблемът им е решен”, заяви доктор Али.

Следващото посещение на лекарите в Мала Преспа ще е през октомври.

Повече по темата гледайте във видеото.