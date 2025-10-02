Земетресение от 5 по Рихтер е регистрирано в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси. Това сочат данните на Европейския сеизмологичен център. Трусът е станал минути преди 15:00 часа местно време. Дълбочината е била 13 км.

Земетресението е усетено в Истанбул, съобщава за БТА Нахиде Дениз. Трусът е бил кратък - няколко секунди, но е предизвикал силна паника и много хора са излезли на улицата. Не се съобщава за пострадали и разрушения.

Трусът е усетен и в Югоизточна България, потвърдиха за NOVA хора от Ямболско.

