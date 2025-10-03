Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (03.10.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (03.10.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (03.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (03.10.2025 - сутрешна) 03 октомври 2025 06:09 Прогноза за времето (02.10.2025 - обедна) Първи сняг по планините в Западна България (ВИДЕО+СНИМКИ) Прогноза за времето (02.10.2025 - сутрешна) Жълт и оранжев код за валежи и рязко застудяване у нас Прогноза за времето (01.10.2025 - обедна) ВРЕМЕТО: Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Калина Петкова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Национално входно по математика за шестокласници се провежда днес Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево Как да се предпазим от киберизмами, свързани с въвеждането на еврото Започва международно изложение „Sofia Art Fair” Управляващите отхвърлят притесненията за дефицит над 5% Николай Николов: Дъждовете са благодат, но трябва готовност за усложнения Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата Румен Радев: Управляващите ще употребят службите за кражби и компромати Окончателно: Председателят на ДАНС ще се избира от парламента Снегът и силният вятър затвориха прохода „Петрохан“ Усложнена обстановка, обилни дъждове и първи сняг по високите места Задържаха мъж с над килограм фентанил в столичния квартал „Бояна“ „Челюсти”: Има ли риск за кабинета заради водната криза у нас Веселин Вучков: Сарафов не трябва повече да изпълнява функциите на главен прокурор След като ВКС съобщи, че не признава легитимността на Сарафов: Какви са реакциите (ОБЗОР) Дора Янкова: Има 2,5 милиарда лева за саниране и енергийна ефективност до 2029 г. Тютюнопроизводителите ще получат 600 лева на хектар по схемата „de minimis“ Две деца с тротинетки се удариха в Ловешко Иван Таков: София е изправена пред риск от криза с боклука и парното Катастрофа затвори пътя Монтана - Сумер Километрично задръстване на "Тракия" край Ихтиман Прокуратурата обвини и задържа мъж, нанесъл телесна повреда на непълнолетната си дъщеря Транспортният министър подкрепя създаването на единен контролен орган на пътя Проведе се 11-ият благотворителен турнир в памет на Емил Шарков ВКС: Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела Безработицата в еврозоната се повиши до 6,3% през август Срина се системата за проверка на глоби в КАТ Оранжев и жълт код за дъжд и мокър сняг за 20 области в петък Тир се завъртя и затвори пътя Троян-Априлци Спасеното край Смолян мече загуби битката за живот Двама загинали при катастрофа край Луковит Спас Ташев: Миграцията силно допринася да се смекчи ефектът от отрицателния естествен прираст в страната България - 56-а по икономическа свобода в света Росен Желязков в Копенхаген: България успешно пази европейските граници Прокуратурата във Варна поема разследването на сигнала за насилие над дете в Каблешково Представители на пет министерства - на спешна среща заради лошото време Променят движението по части от “Тракия” и “Хемус” в петък и през уикенда Защо НДК се превърна в сборен пункт на русалки? Зов за помощ: Граничен полицай се нуждае спешно от средства за лечение ПАСЕ спря мониторинга на България, това предизвика скандал в парламента Димитър Радев: От първия ден ще има достатъчно евро за бизнеса и гражданите Заради водната криза в Плевен: Депутатите актуализираха бюджета Хванаха огромна есетра в Черно море Набират съдебни заседатели за Софийския градски съд Словесният сблъсък между Радев и управляващите: До какво ще доведе изострянето на тона Какво стана ясно от мотивите за дисциплинарното производство срещу българския европрокурор? Експерти: Дефицитът в страната е структурен, еднократните мерки не разрешават проблема Семейството на Благомир Коцев подаде сигнал за заплахи срещу сестра му ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА