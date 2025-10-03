Катастрофа блокира частично пътния участък между ловешките села Сопот и Микре. По първоначални данни на властите инцидентът е възникнал около 16:00 часа в петък. Вследствие на удар между два автомобила е пострадал и един от пътниците в превозните средства. Пострадалият е транспортиран в болница.

Снимка: Мартин Георгиев/NOVA

Пътният участък не е затворен за движение, трафикът е пренасочен в една лента и се регулира от полицейски екипи.

В района се образуваха и задръствания.

Снимка: Мартин Георгиев/NOVA