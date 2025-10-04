-
След поройните дъждове: Слаби превалявания, които до края на деня ще спрат
Прогноза за времето (03.10.2025 - обедна емисия)
Опасно време: Планинари предупреждават да не се ходи в планините
Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък
Отново затвориха прохода Петрохан, спряха движението по част от "Хемус"
Прогноза за времето (03.10.2025 - сутрешна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Редактор: Ивайла Митева
