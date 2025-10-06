-
Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България
Прогноза за времето (05.10.2025 - обедна емисия)
Усещане за златна есен в неделя, но от понеделник се задава нов циклон
Прогноза за времето (04.10.2025 - обедна емисия)
След поройните дъждове: Слаби превалявания, които до края на деня ще спрат
Прогноза за времето (03.10.2025 - обедна емисия)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК
