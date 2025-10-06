Най-малко един мигрант от китайски произход е загинал при потъване на лодка в река Дунав между Сърбия и Хърватия, а други девет са били спасени от сръбската и хърватската полиция, съобщи сръбското Министерство на вътрешните работи.

Инцидентът е станал близо до село Бачко Ново Село, на брега на Дунава, който на това място бележи границата между Сърбия и Хърватия - членка на Европейския съюз.

Само за ден: Трима се удавиха по родното Черноморие

Двете страни се намират по така наречения „балкански маршрут“, по който всяка година преминават хиляди мигранти, надяващи се да достигнат до ЕС.

„Вчера около 20:45 ч. ръководството на полицията в Нови Сад беше информирано, че лодка се е преобърнала в Дунав близо до Плавна. На борда са били най-малко десет души, сред които граждани на Китайската народна република“, се посочва в съобщението. Добавя се, че са проведени издирвателни действия и от двете страни на реката.

В Бачко Ново Село „спасителна операция е позволила да бъде изваден от водата един човек – китайски гражданин, чиято смърт е била констатирана. Други четирима китайски граждани са били открити и са получили медицинска помощ“, предаде АФП.

„Хърватската полиция извади от Дунава пет китайски граждани - трима мъже и две жени“, се уточнява още в съобщението, като се добавя, че търсенето продължава.

Според последните данни на Европейската агенция за гранична охрана Frontex, между януари и август 2025 г. 7856 души, предимно от Турция, Сирия и Афганистан, са използвали този маршрут.

Инцидентите не са рядкост - през август 2024 г. 12 души загинаха на река Дрина между Сърбия и Босна и Херцеговина, сред които 9-месечно момиченце и майка му.

От 2014 г. насам 413 души са загинали по пътя на Западните Балкани, според данни на Проекта за изчезнали мигранти на Международната организация по миграция.

Редактор: Мария Барабашка