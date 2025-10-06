Израел съобщи, че е депортирал още 171 активисти, задържани по време на участие в хуманитарна флотилия за Газа, сред които и шведската активистка Грета Тунберг, предаде АФП.

„Днес от Израел към Гърция и Словакия бяха депортирани 171 допълнителни провокатори от флота на „Хамас–Сумуд“, включително Грета Тунберг“, написаха от израелското външно министерство в профила си в Х.

Израелските сили задържаха Грета Тунберг (ВИДЕО)

Сред експулсираните днес има граждани на Гърция, Италия, Франция, България, Ирландия, Швеция, Полша, Германия, Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Великобритания, Сърбия и САЩ, допълва министерството.

Миналата седмица израелският военноморски флот попречи на корабите от флотилията да достигнат до палестинската територия. Корабът на Тунберг беше сред тези, които не бяха допуснати да продължат.

Редактор: Мария Барабашка