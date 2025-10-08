Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър - съпруг на Иванка Тръмп, се присъединяват в сряда към разговорите по мирния план за Газа между Израел и "Хамас" в Египет.

Третият ден от преговорите приключи без особени резултати, съобщи за BBC високопоставен палестински представител.

Тръмп: Има реален шанс за мир в Близкия изток, не само в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху не коментира състоянието на преговорите, но каза на израелците, че се намират в „съдбоносни дни на решения“.

В публикация в X Нетаняху добави, че Израел ще продължи да действа за постигане на военните си цели: „Връщането на всички отвлечени, елиминирането на режима на „Хамас“ и гаранцията, че Газа вече няма да представлява заплаха за Израел.“

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от „Хамас“ в Газа

Премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани, смятан за ключов посредник, също ще се присъедини към разговорите, съобщи официален представител пред агенция "Ройтерс".

Присъствието на Ал Тани има за цел „да придвижи напред плана за прекратяване на огъня в Газа и споразумението за освобождаване на заложниците“, заяви официалният представител.

Очаква се към него да се присъедини и ръководителят на турското разузнаване.

Редактор: Цветина Петрова