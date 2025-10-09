Двамата извършители на неуспешен атентат срещу 52-рия аржентински президент Кристина Кирхнер получиха присъди от 10 и 8 години затвор. Тя заема длъжността в периода между 2007 и 2015 г. Впоследствие става и 37-ият вицепрезидент на страната (2019 - 2023 г.).

38-годишният Фернандо Сабаг Монтиел, който заявява, че е действал сам и мотивиран от омразата си към експрезидента, получи присъда от 10 години затвор за особено тежък опит за убийство. Към това ще се добавят четири години затвор по предходна присъда за притежание и разпространение на детска порнография. Прокуратурата беше поискала наказание от 15 години.

Бившата приятелка на Монтиел - 26-годишната Бренда Улиарте, също беше обвиняема по делото. Тя получи 8 години затвор за помагачество, вместо поисканите от държавното обвинение 14.

Третият обвиняем - техният приятел Николас Габриел Каризо, който беше освободен по време на процеса след близо три години в ареста, остана без присъда.

Атентатът срещу тогавашния вицепрезидент шокира Аржентина. На следващия ден бяха организирани шествия в подкрепа на Кирхнер, в които участваха десетки хиляди хора.

На 1 септември 2022 г. вечерта Монтиел се смесва с малка група почитатели на Кирхнер, дошли да я поздравят пред блока ѝ, и насочва пистолет калибър 32 на по-малко от метър от главата ѝ. Въпреки че извършителят натиска спусъка на заредения пистолет, по чудо изстрелът не се произвежда. Нападателят беше незабавно обезвреден от свидетели.

В последното си малко объркано изявление преди присъдата обвиняемият потвърди, че е действал, без да бъде финансиран от никого. От началото на процеса Монтиел мотивира действието си с омразата си към Кирхнер. Определя я като "корумпирана жена, която краде и вреди на обществото". Осъденият се самоопределя като "аполитичен".

При представянето на доказателствата по делото през август 2024 г. Кирхнер изрази съжаление, че са съдени само реалните извършители на опита за атентат, а идеолозите и финансиралите го не са попаднали под ударите на закона. Тя многократно намекна за частно финансиране, според нея свързано с десницата и нейния приемник Маурисио Макри. Но следствието не откри "обективни елементи", които да доказват наличието на политическа следа в случая.

Редактор: Цветина Петкова