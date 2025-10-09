Доналд Тръмп е трябвало да бъде първия, който да обяви споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас” в своя акаунт в Truth Social. Но по арабските телевизии не се говори, че документът е подписан. Коментира се, че все още няма яснота по въпроса, макар че на място са и израелци, и палестинци. Това каза арабистът Владимир Чуков в „Обедният информационен блок” на NOVA NEWS.

Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирния план за Газа

По негови думи има детайли, които все още не са известни и са неясни. Например - не е уточнен списъкът с палестинските затворници, които трябва да бъдат освободени.

„Не съм убеден, че толкова лесно ще се случат нещата. Например – от палестинска страна е казано, че ще започнат да освобождават заложниците, след като Израел се оттегли от градовете. А Израел вече разглобява палатките на своята армия”, обясни още арабистът.

Чуков каза, че друг проблем е свързан с разоръжаването на „Хамас”.

По отношение на участието на Реджеп Ердоган в преговорите арабистът смята, че Турция е използвала всякакви лостове върху „Хамас”, за да се стигне до споразумението.

Чуков каза още, че Тръмп има огромна заслуга в целия процес за успокояване на напрежението в Газа.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова