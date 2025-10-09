Оттеглящият се френски министър на икономиката Ролан Льоскюр се опита да увери партньорите от ЕС, че Париж ще спази своите европейски ангажименти и ще приеме бюджет за 2026 година, въпреки настоящата политическа криза.

„Ще направим всичко необходимо, за да изготвим бюджет, така че Франция да има бюджет през 2026 година“, заяви Льоскюр пред журналисти в Люксембург, където се срещна със своите колеги от еврозоната.

Льокорню: Всички условия за назначаване на нов премиер през следващите 48 часа са налице

„Ангажиментите към Европа не са просто думи — те са реалност“, подчерта министърът в оставка.

През изминалата седмица френският министър-председател Себастиен Льокорню подаде оставка, по-малко от месец, след като беше назначен на поста. На 8 октомври, след среща с президента Еманюел Макрон, Лекорню заяви, че всички условия за назначаване на нов премиер са налице в следващите 48 часа.

Редактор: Емил Йорданов