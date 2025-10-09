Белгийските власти съобщиха, че са арестували трима млади мъже по подозрение в заговор за джихадистки вдъхновено нападение с използване на дронове, снабдени с експлозиви.

Според медийни информации, сред потенциалните мишени е бил и премиерът Барт де Вевер, предаде АФП.

Арестите са извършени в северния град Антверпен в рамките на разследване за „опит за терористично убийство и участие в дейността на терористична група“, заяви на пресконференция федералният прокурор Ан Франсен.

„Определени данни сочат, че заподозрените са възнамерявали да извършат терористично нападение, вдъхновено от джихадистка идеология, срещу политически фигури. Има и индикации, че са се стремели да конструират дрон, способен да носи товар“, добави Франсен.

Прокуратурата отказа да назове целите на планираното нападение, но няколко фламандски медии съобщиха, че сред тях е бил Де Вевер, който преди да стане министър-председател е заемал поста кмет на Антверпен.

Според публикации, полицията е претърсила жилище, разположено само на няколкостотин метра от дома на премиера.

„При обиск в дома на един от заподозрените бе открито импровизирано устройство – потенциално експлозивно, но все още неактивно – както и чанта, съдържаща метални сачми“, съобщи Франсен.

В жилището на втори заподозрян полицаите открили 3D принтер, „който се смята, че е бил предназначен за изработка на компоненти, полезни за извършване на нападение“, допълни тя.

Заподозрените са родени съответно през 2001, 2002 и 2007 година.

Двама от тях са били разпитвани от федералната полиция и трябва да се явят пред следствен съдия на 10 октомври, докато третият заподозрян е бил освободен.

