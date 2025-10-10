Снимка: БГНЕС
Организират пунктове за доброволци заради отпадъците
Прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология" Надежда Бобчева, както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука Николай Савов. Това са ангажираните с чистотата на столицата лица.
Не е ясно какъв е обектът на досъдебното производство. След срещата си със следователите в четвъртък Савов уточни, че тя е била във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.
На влизане Бобчева не пожела да коментира случилото се, само уточни, че е привикана за пръв път в прокуратурата. "Имам своите подозрения защо ще ме разпитват, но не знам. Ще говоря като свърши разпитът", обяви тя.
На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Там ще присъстват и служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.
