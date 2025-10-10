Снимка: БГНЕС
Боклукът в София: Ново финансиране, спешна мобилизация и криза без бързо решение (ОБЗОР)
Цветанка Андреева: Още по време на транспортната стачка се знаеше, че следващата криза ще е с боклука
Председателят на БСП–София: След два месеца изтичат още 18 договора за сметосъбиране
Столичният зам.-кмет по екологията и директорът на завода за отпадъци - на разпит в прокуратурата
Кризата с боклука в София: Затворници и доброволци се включиха в почистването
"Младост" си върна стара детска градина със 154 нови места
В четвъртък прокуратурата извика на разпит шефа на завода за отпадъци
Прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология", както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука. След срещата си със следователите в четвъртък Николай Савов уточни, че той е във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.
Днес се очаква да бъде разпитана и Надежда Бобчева.
На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин" и „Красно село". Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.
