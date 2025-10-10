Прокуратурата извика на разпит зам.-кмета на София в ресор "Екология", както и шефа на завода за отпадъци в разгара на кризата с боклука. След срещата си със следователите в четвъртък Николай Савов уточни, че той е във връзка с образувано досъдебно производство по една от 15-те проверки на РИОСВ през миналата година.

Столичният зам.-кмет по екологията и директорът на завода за отпадъци - на разпит в прокуратурата

Днес се очаква да бъде разпитана и Надежда Бобчева.

На фона на продължаващата криза с боклука Столичната община организира пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Там ще присъстват служители на Столичната община, които ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи на доброволците.

