Мащабна руска атака с балистични ракети и дронове, насочена към енергийни обекти в Киев, предизвика пожар във висока жилищна сграда в централната част на украинската столица. Пожарът е изпепелил апартаменти на 6-тия и 7-мия етаж.

Украинската столица бе потопена в мрак рано днес. Русия нанесе удари по инфраструктурата на Киев, прекъсвайки водоснабдяването и електричеството.

Кремъл ескалира въздушните атаки срещу украинските енергийни съоръжения и железопътни системи през последните седмици, повтаряйки подобни кампании, проведени през последните три зими, които оставиха хората без отопление при ниски температури.

Две жертви след украинска ракетна атака в Русия, руски удар порази родилен дом в Украйна

Прекъснато е електрозахранването в кварталите на източния бряг на река Днепър, която минава през града, съобщи кметът Виталий Кличко. Има нарушения във водоснабдяването. Отломки от свалени дронове са засегнали части на Киев.

В югоизточния град Запорожие безпилотни апарати са поразили няколко цели, ранявайки трима души и предизвиквайки пожар в жилище, съобщи областният управител.

Редактор: Цветина Петкова