Когато кажеш Първомай, първото, за което се сеща човек, е лютеницата. Вече повече от половин век тя се произвежда в града и е символ на домашния вкус и българската трапеза. Днес Първомай официално ще отбележи първия си Празник на лютеницата, който започва в 9:30 ч. на площада пред читалището.

Събитието ще обедини производители на лютеница, мед, млечни и месни продукти, свежи плодове и зеленчуци. На площада ще има кулинарна изложба, детски ателиета, песни, танци и дегустации.

Домашна рецепта с любов

Гергана Чобанова от години приготвя домашната си лютеница по стара семейна рецепта.

„Имам хубави чушки, патладжан, всичко си произвеждам сама. Държа в моята лютеница да слагам само домашни продукти“, казва тя.

За една доза ѝ трябват 20 кг червени чушки, 5 кг патладжан, 10 кг домати, 3 кг моркови, малко сол, захар, кимион, чубрица и много любов.

От нея се пълнят 35 бурканчета – точно колкото да стигнат на семейството за зимата.

„Когато децата я опитат, си облизват пръстите – толкова вкусна става!“, смее се Гергана.

От домашната кухня до фабриката

В Първомай днес работят четири предприятия, които произвеждат популярната първомайска лютеница.

Според Богдан Начев, търговски директор на една от консервните фабрики, вкусът на българина се е променил.

„В последно време хората се ориентират към едро смляна или домашна лютеница, в която се усещат съставките – патладжан, печен пипер, подправки“, казва той.

В момента цената на бурканче лютеница в магазините варира между 3 и 9 лева, като най-големият скок е бил по време на ковид пандемията.

„Поскъпването дойде от няколко посоки – суровини, нарушени доставки, енергийни разходи и войната в Украйна“, обяснява Начев.

Българската лютеница по света

Днес българска лютеница се изнася за Западна Европа, Канада и САЩ. Най-голямо търсене има там, където живее българска общност.

„Където и да отиде българинът, на масата му има бурканче с лютеничка. Това ни е в народопсихологията“, казва с усмивка Начев.

Фестивал на традицията

Десетки производители вече подреждат щандовете си на площада в Първомай. Градът има амбицията да превърне празника на лютеницата в ежегоден фестивал – посветен на един от най-обичаните вкусове в България.

„Първият празник на лютеницата има за цел да утвърди Първомай като столица на лютеницата, освен че Първомай е столица на тракийската народна музика, както и да подчертае богатите традиции на зеленчукопроизводстовото в региона, да привлечем още туристи”, заяви зам.-кметът на Община Първомай Радослава Ставрева.