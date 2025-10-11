Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (11.10.2025 - обедна емисия) Начало България Прогноза за времето (11.10.2025 - обедна емисия) Начало Времето Прогноза за времето (11.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (11.10.2025 - обедна емисия) 11 октомври 2025 12:49 Силен вятър и захлаждане през уикенда Прогноза за времето (10.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (10.10.2025 - сутрешна) Ветровито до края на седмицата: Хладни сутрини, до 20 градуса през деня Прогноза за времето (09.10.2025 - обедна емисия) Прогноза за времето (09.10.2025 - сутрешна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Румен Лозанов Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Желязков: Повишаването на доходите на военните ще продължи и през следващите години Българинът от флотилията „Сумуд“ пред NOVA: Към мен не е имало насилие, но ни влачиха по земята и ни държаха в затвор в пустинята Слави Трифонов: В България разбираме свободата на словото с измислици и пошлости Делото срещу Благомир Коцев: Разпитаха защитен свидетел с тайна самоличност Завърши ремонтът на АМ „Тракия“ към Бургас Любо Киров: Винаги съм смятал музиката ми за по-добра от мен като личност Нова електронна система за влизане в държави от Шенген от 12 октомври Вежди Рашидов: Държавността е изтървана, хаосът трябва да спре Доброволци чистят улиците на София заради кризата с боклука Правят повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла „Нищо лично”: Чавдар Енчев - приключенията на един професионален съвременен номад (ВИДЕО) Бум на търсенето на големи апартаменти в България преди въвеждането на еврото Лоша реколта и евтин внос: Българските картофи в капан на пазара Първомай празнува лютеницата: Вкусът на детството става фестивал И камъкът има сърце: Майстор от Гоце Делчев изобрети уникална икона на Св. Лука Пазителката на Елените: Историята на Сара, която оцеля в потопа и чака хората да се върнат Кметът на Русе отмени евакуацията на Николово и Мартен „Темата на NOVA” в аванс: 3D симулация показа потопа в Елените Центърът на София затворен през уикенда заради Маратон 2025 Белият дом: Доналд Тръмп е в отлично здраве Силен вятър и захлаждане през уикенда Каракалите Шадоу и Калахари – новите обитатели на зоопарка в София (СНИМКИ) След бурята – светлина: Дони Василева за трудните избори и силата да продължиш напред (ВИДЕО) Съдът остави в ареста Благомир Коцев Желязков: Политиката на правителството не води до обедняване на хората Свлачище затвори пътя Русе - Бяла в посока Русе Българска фабрика за батерии изпреварва Китай Железният Карлос Насар с трета световна титла и нов рекорд в изтласкването (ОБЗОР) Заплаха за свободата на изразяване? Юристи и журналисти срещу промените в НК, предложени от ИТН Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове Лазар Радков: Оглеждаш се и виждаш 5-6 места, където има нужда от помощ Минималната заплата: Търси се пресечна точка между интересите на служителите и работодателите Петко Петков: Президентството излезе от рамките си, парламентът действа правилно Късен бюджет и труден дефицит от 3%: КНСБ настоява за ръст на доходите и по-високи данъци Започна сглобяването на статуята на Херакъл Коцев пред съда: Боря се с корупцията, не я защитавам Съдът реши: „Българска православна старостилна църква“ трябва да бъде заличена За Европейския ден на донорството 11 октомври: 40 сгради у нас ще светят в зелено Концепцията за стандартите за развитие на децата до 3 години е публикувана за обсъждане Росен Желязков посети Елените МВнР отбеляза 70 години от членството на България в ООН с валидиране на юбилейна пощенска марка СЕМ: Предложените промени в НК биха се отразили негативно на медийната среда и свободата на словото ЕК отпуска 7,4 млн. евро за земеделските стопани в България Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита Премиерът Желязков и еврокомисарят по земеделието откриха реконструиран напоителен канал в Хасковско Прогноза за времето (10.10.2025 - обедна емисия) Желязков: Държавата ще осигури доказателства за правосъдието по случая в Елените Делото "Дебора": Процесът започна отначало и се води при закрити врата ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА