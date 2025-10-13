Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (13.10.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (13.10.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (13.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (13.10.2025 - сутрешна) 13 октомври 2025 06:42 Облачно с валежи през седмицата Прогноза за времето (12.10.2025 - обедна емисия) До 20 градуса в неделя Прогноза за времето (11.10.2025 - обедна емисия) Силен вятър и захлаждане през уикенда Прогноза за времето (10.10.2025 - обедна емисия) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България „Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2" Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София Кризата с боклука в София: Общината търси решения за сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" Междинни резултати: "ДПС-Ново начало" води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик Облачно с валежи през седмицата Зов за помощ: Да помогнем на Цало да победи рака Взрив пред сградата на полицията в Дупница Историята се повтаря, но докъде?: Николай Кокинов за кризата с боклука сега и преди 16 години Росен Желязков: Държавата ще затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС Кораб, плаващ под камерунски флаг, потъна на 140 морски мили от Варна Силвена Роу и ключът към дълголетието След бедствието в Елените: Собственици на имоти са против събаряне на хотела, построен върху река Бедствията като ненаучени уроци: Когато алчността върви срещу природата Почина легендата на българския футбол Добромир Жечев Севда Шишманова – за журналистите и личното пространство на политиците Как „Гората.бг” събра пари, купи и дари два камиона за смет, за да пребори кризата в София „Между редовете”: Разкази от преливащите контейнери за смет на София Памела Никълсън и Васко Василев: Една филмова история Интерактивна карта показва контейнерите за събиране на боклук в София „Да хванеш гората”: От европейските университети до цех за сладко и мармалад (ВИДЕО) Товарен влак прегази железничар на гара Мездра Президентът Радев: Най-големият капитал на всяка власт е доверието Прогноза за времето (12.10.2025 - обедна емисия) ГЕРБ очаква ИТН да изтегли законопроекта за затвор при публикуване на лична информация С фотофиниш: Кенийци триумфираха в 42-рото издание на Маратона на София Кирил Домусчиев: КНСБ превръщат синдиката в радикална политическа сила Нети пред Мон Дьо: Приказката за грозното пате все едно е писана за мен Васил Димитров: Не стигнахме до Газа, успяхме да привлечем вниманието на света Надежда Бобчева: До седмица сметоизвозването в София ще се нормализира напълно „Нищо лично”: Българският Индиана Джоунс Интелигентна пешеходна пътека с изкуствен интелект ще бъде изградена в Бургас Родопското село Косово е на ръба да бъде откъснато от света заради свлечен път Уроци по AI - човекът и машината - новият екип в класната стая Жилищен блок в Монтана се превърна в сметище – живеещите обвиняват ученици Каква ще бъде цената на виното Севлиево постави рекорд с 360-метров тиквеник на Празника на тиквата „Доброто на колела“: Инженер от София стана кондуктор в Стара Загора и вдъхнови цял град Сатовча влезе в Книгата на рекордите на Гинес с най-много чешми с питейна вода в света Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията Катастрофа блокира пътя Велико Търново – Горна Оряховица До 20 градуса в неделя Осветиха в зелено сградата на парламента за Европейския ден на донорството и трансплантацията (СНИМКИ) "Темата на NOVA": Където е текло, пак ще тече (ВИДЕО) "Ничия земя": Разказ за Илиян и Борислава - останали без майка и подслон, но съхранили надеждата Разрушават хотел и аквапарк в Елените: ДНСК ще нареди на собствениците да ги съборят за своя сметка Велики Преслав – от възхода до упадъка (Част 2) Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в "Люлин" и "Красно село" ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА