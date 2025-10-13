Бившият френски президент Никола Саркози пристигна малко преди 14:00 часа местно време (15:00ч. българско) в съда в Париж, за да му бъде съобщена датата и мястото на неговото лишаване от свобода след осъждането му по делото за Либия, предаде АФП.

На 25 септември бившият държавен глава беше осъден на пет години затвор с условно изпълнение, като беше признат за виновен в престъпна асоциация за това, че е позволил на най-близките си сътрудници да се обърнат към Либия на Муамар Кадафи с цел незаконно финансиране на победната му президентска кампания през 2007 г.

Редактор: Мария Барабашка