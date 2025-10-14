Снимка: iStock
Решението следва да бъде взето на днешното заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол
След емоциите във Филипините волейболните страсти идват и у нас. Днес се очаква да стане ясно кой град - Варна или София ще бъде един от домакините на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026-а година. На него отново ще се изправят българските "Лъвове", които знаете са втори в света.
Националният ни отбор по волейбол научи съперниците си за Евро 2026
Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки
Само преди дни Столичният общински съвет гласува отпускането на 500 хиляди лева за организацията на спортното събитие, с което до известна степен наклони везните за домакинстването.Редактор: Ивайла Митева
