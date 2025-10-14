Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (14.10.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (14.10.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (14.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (14.10.2025 - сутрешна) 14 октомври 2025 06:41 Прогноза за времето (13.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (13.10.2025 - сутрешна) Облачно с валежи през седмицата Прогноза за времето (12.10.2025 - обедна емисия) До 20 градуса в неделя Прогноза за времето (11.10.2025 - обедна емисия) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Станимира Шикова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Буруджиева: Много сериозна е разликата между ДПС и другите в Пазарджик, такъв резултат не може да се купи Собственик в „Негреско“: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори Жестоко нападение: Родители твърдят, че 13-годишният им син е пребит от 15-годишен в Пловдив Жители на русенския квартал "Касева чешма" на протест заради пресъхнали чешми Православната църква почита Света Петка Реорганизират движението по части от АМ "Хемус" и "Тракия" Очаква се днес да назначат Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС Есенен сезон на изкуствата: НДК се превръща в сцена за живопис, музика и театър Прозорец към света: България представя авторите си на световната литературна сцена Георг Георгиев след срещата с Вадефул: Между България и Германия стоят много силни връзки „Божоле” – българският филм, който впечатли Европа и Америка Изборите в Пазарджик: Политически спорове и обвинения след вота Мъж, превозвал над осем килограма метамфетамин, е задържан в Ямболско Катастрофа между трамвай и кола блокира бул. „Константин Величков“ в София Германският външен министър: България е модел за страните от Западните Балкани Доц. Огнян Боюклиев: Земеделието е разединено, липсва стратегия и реална защита за българската храна Д-р Маджаров: Няма директор на болница, който с желание да дава ниски заплати Първият тир с питейна вода от държавния резерв пристигна в Свети Влас Зам.-министърът на финансите: Инфлацията и дефицитът няма да създадат трусове при влизането ни в еврозоната Трафик на хора: Жертвите са експлоатирани едновременно трудово, сексуално и за престъпления МП предлага затвор и солена глоба за незаконно изхвърляне на отпадъци Започва проверка за застрояване по всички дерета и реки по Черноморието Дадоха на съд бившия кмет на Кърджали Хасан Азис и още трима Почина Манчестър Юнайтед от Свищов Румен Радев: Резултатът от промените в службите е мачкане на неудобните След три операции: Лекари от УМБАЛ-Бургас спасиха крака на младеж, пострадал в потопа в Елените КРИБ ще обсъди предложението на КНСБ за дискусия по данъчно-осигурителните теми Прогноза за времето (13.10.2025 - обедна) Обсъждат забрана за използване на социални мрежи от деца под 15 години Разрушават удължаването на речното корито в Елените за сметка на държавата Потребителската кошница на едро поевтиня с 2 лева за седмица ИТН оттегли законопроекта си за промени в Наказателния кодекс Избори и закони за медиите: Тестват ли се границите на демокрацията Задържаха двама за отвличане на жена в Разград Транспортният министър: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите, няма смисъл Делян Пеевски: С убедителната победа в Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало Машинистите на влака, прегазил мъж в Мездра - с положителни тестове за наркотици Държавата осигурява питейна вода след наводненията в Бургаско След наводнението през 2023 г.: Отпускат 5 млн. лв. за Царево Подпомагат 640 000 българи с хранителни продукти и хигиенни материали Дефицит, събираемост на приходите или ръст на разходите: Какво да очакваме от Бюджет 2026 Собственик на жилище в "Негреско": Това е ваканционна сграда, категорично не е хотел Шефът на ДНСК за Елените: Общината контролира издаването на ПУП и строителни книжа Германският външен министър е на посещение в България Адвокат на Благомир Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми Прогноза за времето (13.10.2025 - сутрешна) „Топлофикация София“ ревизира графика за ремонти в "Дружба 2" Заради ремонт на "Тракия": Отново спират по четири пъти на ден трафика в посока София ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА