Минути преди изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от Министерския съвет обявиха, че кабинетът се събира утре в 10 сутринта на редовно заседание. Но след изказването му заседанието беше отменено.

NOVA потърси за коментар всички партии в управляващото мнозинство заради критиките към управлението, поисканата смяна на председателя на парламента, както и заявката, че ГЕРБ-СДС няма да участват в осигуряването на кворум.

Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление

От “БСП-Обединена левица” и ИТН към момента не са направили коментар.

Малко преди 19:00 часа дойде позиция от лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, който Борисов призова да влезе в управлението.

Пеевски заявява, че моментът е преломен и са готови да поемат своята отговорност за управлението на България.

Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управлението

От ДПС допълват, че има нужда от преформатиране на управлението. С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Делян Пеевски обяви, че още тези дни ще излъчи преговорен екип и очаква покана от Росен Желязков, както и от представителите на другите партии в управляващата конструкция за разговори.

“Относно поста председател на Народното събрание, демократичната традиция е той да бъде за най-голямата политическа сила и това е ГЕРБ”, казва още Пеевски.

Коментар на думите на Борисов дойде от депутата на ПП-ДБ Лена Бориславова, която написа, че не БСП, а "друг го е изял".

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов също излезе с позиция. “Правителството е пред разпад! Протестите и последователността ни дадоха резултат! Делегитимирахме управлението и ясно показахме, че то няма бъдеще. Днес Борисов даде ясна заявка, че ГЕРБ ще напусне управлението. Той знае, че има само два варианта - или нови избори, или до една година ще е господин Никой. Интересното е, че в момента съм в Бундестага в Берлин, и тук се говори абсолютно същото”.

“Възраждане” иска оставката на кабинета незабавно! Нови избори веднага! И победа за България!”, допълни той.