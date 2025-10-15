Активираха системата BG-ALERT в района на Свети Влас и ваканционното селище Елените по разпореждането на областния управител на Бургас. Причината са очаквани интензивни валежи на територията на общината, предаде БНР .

Съобщението цели да предупреди жителите. „Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие, призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112! Областен управител на област Бургас“, гласи съобщението.

Задействат системата BG-ALERT в Царево

По-рано тази вечер Община Царево обяви, че също задейства BG-ALERT заради възможни интензивни валежи през нощта.

„Бъдете внимателни и не излизайте в късните часове и при силен дъжд без нужда. При необходимост дежурните екипи са на разположение“, посочиха още от местната власт.

Редактор: Дарина Методиева