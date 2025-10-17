-
-
-
-
-
-
Кризата и решенията коментира в предаването „Денят на живо” политологът д-р Ваня Нушева
Действията на Борисов са характерни за него в критични ситуации. Но докато друг път първият ход е бил оставка на правителството и избори, в момента сякаш виждаме действие „от засада” за самите коалиционни партньори. Това коментира в предаването „Денят на живо с Наделина Анева” политологът д-р Ваня Нушева.
„Това, което видяхме онзи ден и днес, е, че Борисов предприема действие, с което се стреми да включи като официален коалиционен партия, която в критични и важни моменти подкрепя ГЕРБ и техните предложения в парламента. Позволява си и комфорта критикува, основно лидерът на тази партия. Виждаме официализиране на едно сътрудничество, което реално съществува от години между тези две политически сили. Виждаме също така резултата от това сътрудничество – отслабване на ГЕРБ и засилване на позициите на „ДПС-Ново начало”, каза д-р Нушева.
Що се отнася до заявката на Борисов за смяната на председателя на НС Наталия Киселова, д-р Нушева заяви, че това ще подлежи на обсъждане.
„Неслучайно казах „засада”. Ключови решения е логично първо да се взимат с коалиционните партньор”, коментира тя. Според нея БСП и ИТН са слаби. А смяната на председателя на НС би бил изключителен удар за левицата и може да предизвика трусове в БСП", смята политологът. Това ще предизвика и въпроса колко и какви компромиси може да прави. Същият въпрос ще излезе и пред ИТН.
„Големият препъникамък пред преформатирането на правителството – поне по отношение на БСП – ще бъде какви позиции партията ще може да запази в парламента и в министерствата. И, разбира се – другият въпрос е бюджетът. БСП като социалистическа партия заявява, че основният ѝ мотив да участва в управлението е да прокарва социална политика – с повече средства за хората. А и икономическата ситуация не позволяват голям комфорт при разпределението на публичните финанси”, коментира още тя.
Според нея е възможно да има „протакане” на преговорите с „ДПС-Ново начало”.
