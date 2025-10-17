Действията на Борисов са характерни за него в критични ситуации. Но докато друг път първият ход е бил оставка на правителството и избори, в момента сякаш виждаме действие „от засада” за самите коалиционни партньори. Това коментира в предаването „Денят на живо с Наделина Анева” политологът д-р Ваня Нушева.

Според нея местните избори в Пазарджик са разкрили съществени детайли. На първо място, че ГЕРБ не разполага с подкрепата, на която са разчитали. На второ място – вижда се агресивния подход в политиката, който даде резултата.

Сега според д-р Нушева коалиционните партньори, особено БСП, са получили доста изненадващи упреци за начина, по който са провеждали своята кампания или начина, по който виждат своето участие във властта.

Но критичният момент се забелязвал още при формиране на правителството. „Всяка партия разполагаше с пълния комфорт да действа в рамките на повереното ѝ министерство, избирайки целия политически кабинет. В същото време парламентарната комисия със същия ресор бе управлявана от представител на същата партия”, заяви д-р Нушева и допълни, че тази ситуация предполага „парцелиране на действията”. „Това предполага, че е много трудно да се осъществяват общи действия и политики”, каза Ваня Нушева.

„Това, което видяхме онзи ден и днес, е, че Борисов предприема действие, с което се стреми да включи като официален коалиционен партия, която в критични и важни моменти подкрепя ГЕРБ и техните предложения в парламента. Позволява си и комфорта критикува, основно лидерът на тази партия. Виждаме официализиране на едно сътрудничество, което реално съществува от години между тези две политически сили. Виждаме също така резултата от това сътрудничество – отслабване на ГЕРБ и засилване на позициите на „ДПС-Ново начало”, каза д-р Нушева.

Що се отнася до заявката на Борисов за смяната на председателя на НС Наталия Киселова, д-р Нушева заяви, че това ще подлежи на обсъждане.

„Неслучайно казах „засада”. Ключови решения е логично първо да се взимат с коалиционните партньор”, коментира тя. Според нея БСП и ИТН са слаби. А смяната на председателя на НС би бил изключителен удар за левицата и може да предизвика трусове в БСП", смята политологът. Това ще предизвика и въпроса колко и какви компромиси може да прави. Същият въпрос ще излезе и пред ИТН.

„Големият препъникамък пред преформатирането на правителството – поне по отношение на БСП – ще бъде какви позиции партията ще може да запази в парламента и в министерствата. И, разбира се – другият въпрос е бюджетът. БСП като социалистическа партия заявява, че основният ѝ мотив да участва в управлението е да прокарва социална политика – с повече средства за хората. А и икономическата ситуация не позволяват голям комфорт при разпределението на публичните финанси”, коментира още тя.

Според нея е възможно да има „протакане” на преговорите с „ДПС-Ново начало”.