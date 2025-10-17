Американският президент Доналд Тръмп и украинският му колега се срещнаха в Белия дом, за да обсъдят войната в Украйна, а също така дали САЩ ще изпрати ракети „Томахоук”.

Тръмп на срещата със Зеленски: Путин иска да сложи край на войната в Украйна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Срещата премина към работен обяд, който включи следните ястия:

• Есенна зелена салата с хрупкав артишок, нарязан копър и лимонов винегрет.

• Печено пиле, сервирано с картофено пюре от сладки картофи, фрикасе от грах, рукола и айоли с розмарин.

• Ябълки Макинтош и карамелен шифон със сладолед от клементини и сос от къпини.

