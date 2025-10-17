Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом. Той беше посрещнат от американския си колега Доналд Тръмп. Двамата обсъдиха бъдещето на Украйна и възможността за край на войната.

Тръмп и Зеленски се ръкуваха, преди да влязат вътре. След което те заеха местата си в заседателната зала на Белия дом. На срещата присъстваха още вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио.

Тръмп започна, като сподели, че за него е "чест" да разговаря със Зеленски. По думите му украинският президент е „много силен лидер“, който е „преминал през много“.

Тръмп каза, че ще обсъдят телефонния му разговор с Путин, който двамата президенти проведоха в четвъртък, както и планираната им среща на върха в Унгария.

„Мисля, че нещата вървят доста добре“, продължи той.

Зеленски благодари на домакините и поздрави Тръмп за споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

„Мисля, че можем да сложим край на тази война с Ваша помощ“, каза Зеленски. Той добави, че Русия няма много успехи на бойното поле.

Украинският президент посочи още, че е провел срещи с някои американски енергийни компании, които са готови да инвестират, когато войната приключи.

Тръмп направи комплимент на Зеленски за неговото "стилно яке".

► Ракетите "Томахоук"

Американският президент коментира искането на Украйна САЩ да изпрати ракети "Томахоук", способни да поразяват цели на разстояние близо 2000 км.

„Ще говорим. Това е ескалация, но ще говорим", посочи той.

Тръмп заяви, че иска да сложи край на войната без да бъдат използвани ракетите "Томахоук". Зеленски подчрета, че има нужда от дронове и други ракети в допълнение с посочените.

На въпрос на Би Би Си дали заплахата САЩ да дадат „Томахоук“ на Украйна води Путин до масата за преговори, Тръмп отговори, че изпращането на такива ракети „би могло да означава по-голяма ескалация, могат да се сучат много лоши неща“.

Той допълни, че Щатите също имат нужда от ракетите за своя защита и не биха искали да се разделят с тях.

► Срещата между Тръмп и Путин в Унгария

Тръмп беше попитан от журналисти и за планираната среща с руския президент Владимир Путин в Унгария. Той похвали премиера на страната Виктор Орбан и посочи, че Унгария е "безопасна".

На въпрос дали на срещата ще присъства и Зеленски, Тръмп отговори, че между руския и украинския му колега има „враждебни отношения“.

„Искаме да е удобно за всички“, каза още той.

► Тръмп: Путин иска да сложи край на войната в Украйна

Американският президент заяви, че е разговарял с Путин повече от два часа вчера.

„Обсъдихме много подробности. Путин иска това да приключи. Мисля, че президентът Зеленски иска това да приключи. Сега трябва да го направим", каза той пред журналистите в Белия дом.

► Зеленски: Путин трябва да бъде „притиснат“ да сложи край на войната

Зеленски каза, че всички страни трябва да преговарят, за да се споразумеят за прекратяване на огъня.

Той посочи, че Украйна иска мир, но твърди, че Путин трябва да бъде „притиснат“ да прекрати войната.

Зеленски добави, че страната му е готова да преговаря във всякакъв формат.

► Украйна и НАТО

Зеленски беше попитан дали би обмислил да се откаже от искането си за присъединяване към НАТО, за да сложи край на войната. Той отговори, че членството в Алианса е много важен въпрос за украинците, а решението зависи от съюзниците.

„Най-важното за хората в Украйна, които са подложени на атака, е да имат гаранции за сигурност“, заяви той.

Зеленски подчерта, че иска двустранни гаранции за сигурност от Тръмп.

Репортер на CNN попита Тръмп дали според него Украйна все още има шанс да си върне територии от Русия. Американският президент отговори, че "никога не знаеш“ какво може да се случи във война.

