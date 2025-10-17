Снимка: АП, БТА
Темата ще бъде обсъдена в момент, в който войната приближава четвъртата си година и ескалира
В Белия дом след минути започва срещата между президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Очаква се двамата да обсъдят дали САЩ ще предоставят ракети с голям радиус “Томахоук” на Украйна.
Възможността Вашингтон да предостави ракетите предизвика тревога в Москва. Говорителят на Кремъл заяви, че подобен ход би бил възприет, като „голяма ескалация“.
Зеленски пристигна във Вашингтон за преговори с Тръмп
Темата ще бъде обсъдена в момент, в който войната приближава четвъртата си година и ескалира, а Русия и Украйна си нанасят тежки атаки срещу енергийните си инфраструктури.
При последния си обстрел Русия изстреля срещу Украйна над 300 дрона и 37 ракети. Киев засили собствените си атаки срещу руски цели, най-вече петролни рафинерии.
Тръмп: Разочарован съм от Путин
Въпреки че Тръмп заяви, че обмисля изпращането на ракети “Томахоук” на Украйна, той заяви пред репортери, че САЩ не могат да изчерпят запасите си, защото и те се нуждаели от тях. В същото време е логично Украйна да иска ракети, които биха поставили Москва и други големи руски градове в обсега й.
