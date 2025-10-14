Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува Владимир Путин, като заяви днес в Белия дом, че руският му колега просто не желае да сложи край на войната в Украйна, предаде "Ройтерс".

"Вижте, много съм разочарован, защото Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме", каза Тръмп.

"Той трябва наистина да сложи край на тази война. И знаете, че в момента в Русия има дълги опашки за бензин... И изведнъж икономиката му ще се срине", заяви Тръмп.

Американският президент заяви и че обмисля въвеждането на мита срещу Испания като наказание заради отказа ѝ да изпълни новата цел на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5% от националния БВП – изискване, което той самият наложи в рамките на Алианса.

„Смятам, че това е много неуважително към НАТО. Всъщност мислех да ги накажа с търговски мита заради постъпката им – и може и да го направя“, каза Тръмп пред журналистите.

Миналата седмица той дори предложи Испания да бъде изключена от НАТО заради нежеланието ѝ да покрие по-високия праг.

През юни 32-членният военен съюз се съгласи да повиши военните разходи до 5% от годишния БВП през следващото десетилетие под натиска на Тръмп. Испания – държавата с най-малък бюджет за отбрана в НАТО миналата година – обаче настоява, че не е необходимо да достигне тази цел.

Премиерът социалист Педро Санчес подчерта, че страната му ще се съсредоточи върху изпълнението на „оперативни цели“ вместо фиксиран праг на финансиране, включвайки в тях киберсигурността и екологичните проекти.

След заплахата на Тръмп за изключване, правителствени източници в Мадрид заявиха, че „Испания е ангажиран и пълноправен член на НАТО и изпълнява своите цели в същата степен, както и Съединените щати.“

Редактор: Ивайла Митева