Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон този петък. Двамата ще обсъдят противовъздушната отбрана на Украйна и възможностите за удари с ракети с далечен обсег, съобщи "Ройтерс".

Тръмп обяви, че може да предложи ракети “Томахоук” на Украйна, ако Путин не сложи край на войната

В разговор с репортери в Киев Зеленски каза, че е споделил с Тръмп визия за това колко американски ракети „Томахоук“ са необходими на Украйна за военните ѝ усилия срещу Русия. Лидерите ще обсъдят допълнителни подробности по въпроса.

Редактор: Дарина Методиева