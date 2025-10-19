Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (19.10.2025 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (19.10.2025 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (19.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (19.10.2025 - сутрешна) 19 октомври 2025 07:34 Прогноза за времето (18.10.2025 - обедна) Прогноза за времето (18.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (17.10.2025 - обедна емисия) Задава се „циганско“ лято Прогноза за времето (17.10.2025 - сутрешна) Прогноза за времето (16.10.2025 - обедна) Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Само с гроздова ракия на трапезата: Плодните дръвчета измръзнаха, няма реколта - каква ще е цената? Как се прави туршия и здравословна ли е Все повече производители се отказват от производството на фъстъци в Садово Кухня за бедни при храм „Св. пророк Илия”: Доброволците търсят продукти, за да продължат мисията си Студент създаде карта на градския транспорт в София и Варна, можем да го следим в реално време Великобритания обмисля изоставяне на цели населени места заради наводнения Радар за климатичните промени: Как екологично може да се повиши нивото на река Дунав „Дотам и обратно”: Тайните на загадъчното светилище Демир Баба Теке Усещане за късно лято в края на седмицата Лидерът на ГЕРБ: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама... Борисов да каже Протест срещу полевите тестове за наркотици Автомобил блъсна и уби пешеходец в София (СНИМКИ) Румен Петков: Мандатоносителят трябва да реши дали ДПС да влезе официално в управляващата коалиция Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО Наказват служителя, който глоби студента с детските фигури на пешеходни пътеки „Ничия земя”: До Канада и назад: Историята на Дани (ВИДЕО) Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол От гнездото на стършелите: Особености на националните избори Още два самолета F-16 пристигнаха в България Васил Пандов: Няма преформатиране, правителството си остава на Пеевски Само за два дни: Тол управлението наложи глоби за близо 1,2 млн. лв. на претоварени тирове Емил Димитров- Ревизоро: Избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат Предсрочни избори: Защо и кога могат да се случат Петков към Слави Трифонов: Всеки мъж струва, колкото тежи думата му Инсулт: Защо страната ни е водеща по заболеваемост и инвалидизация Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена Прогноза за времето (18.10.2025 - обедна) Кои са любимите гозби на Бай Ганьо 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони Има задържани след акция на столичната полиция срещу разпространението на наркотици Димитър Радев: Основен принос за повишаването на оценките на МВФ за растежа на България имат вътрешните фактори Нотите на живота: Васил Найденов за политиката, музиката и любовта Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец Проф. Иво Петров за спасените животи, цената на успеха, изпитанията и чудесата Предсрочен вот или ремонт на кабинета: Накъде върви държавата? Верижна катастрофа блокира движението по магистрала „Тракия” (СНИМКИ) Обраха доброволците, спасявали хора в Елените „Еврото-въпроси и отговори”: Как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети „Темата на NOVA” в аванс: Осъденият за двойното убийство пред „Соло” прекрати по давност т.нар.кръвнина Ядем орехи от Китай, българските – все по-скъпи заради ниските добиви Един ученик готви в ресторант с "Мишлен": Как 17-годишния Аслан Ахмедов впечатли шеф готвачите? Сензори мерят чистотата на въздуха в класните стаи От Враца до ЦЕРН: 17-годишната Йоана, която впечатли учените, обяснили сътворението на света Прогноза за времето (18.10.2025 - сутрешна) Облачно с валежи в събота Оставиха за постоянно в ареста четиримата, обвинени за разпространение на наркотици 1260 лв. нетна заплата: Оркестърът на БНР настоява за по-високи възнаграждения Ще има ли рокади в кабинета „Желязков” или отиваме на нови избори ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА