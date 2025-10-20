Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол в София е връстник на жертвата, съобщиха от СДВР. Той е бил хванат около полунощ след часове издирване. Задържан е и един свидетел.

Очевидци на инцидента споделиха за NOVA, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Медицински екип пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Снимка: Методи Андонов, NOVA

Престъплението е извършено пред киното на последния етаж на мола. Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.

Очевидци споделиха, че всичко се е случило много бързо. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно има скандали и сблъсъци. Затова на повечето хора подобни ситуации не им правят впечатление. Пред входа на мола винаги има полицейска кола заради честите конфронтации.

Снимка: Петър Антонов, NOVA

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

Репортер: Методи Андонов

Редактор: Ивайла Митева