Изследване сочи, че повече от 70% от учителите у нас не използват изкуствен интелект в практиката си. Проучването е на Сдружение „Образование без раници” и е направено сред учители и училищни ръководства в цялата страна.

„Хората понякога трудно приемат новите технологии, най-вече тези, които крият опасност за личните данни. Когато за първи път показах изкуствения интелект на ученици, един от тях ми каза, че AI трябва да бъде забранен със закон”, каза преподавателят по програмиране Мариян Йорданов в ефира на NOVA NEWS.

КФН: Съветите за инвестиции от изкуствен интелект носят рискове

Според него учителите не са добре запознати с технологията и проблем за това е липсата на национални кампании за обучения на етичното използване на изкуствения интелект. Експертът сподели, че той лично използва AI в ежедневието си – за учебни планове или административна дейност. Йорданов препоръчва употребата му в училищата след шести клас.

„На пресконференция някои директори заявиха, че искат да премахнат учебниците и обучението да бъде изцяло с онлайн помагала и технология. Дигитализицията ще навлезе много сериозно, но може би след 3-5 години”, добави той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева