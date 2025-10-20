Тиква с тегло от над половин тон грабна престижното първо място в ежегодния конкурс за най-тежка тиква във Варшава. С теглото си от цели 546 килограма тиквата на име „Клементина“ счупи националния рекорд на Полша. А нейният собственик Пшемислав Грухала си тръгна с паричната награда от 4500 злоти (1235 долара).

Ключът към отглеждането на тиква, достойна за отличие, е „добро семе, много добра почва и късмет“, твърди Пшемислав. Той е изминал близо 400 километра, за да участва в престижното състезание.

Полша е един от най-големите производители на тикви в ЕС. През 2024 г. страната е отделила над 9000 хектара за отглеждането им, показват данните на правителствен уебсайт. Най-големите купувачи на полски тикви са съседните Германия, Словакия и Чехия.

Редактор: Станимира Шикова