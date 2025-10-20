Израелската армия (ЦАХАЛ) съобщи, че Червеният кръст е получил тялото на мъртъв заложник, държан в Газа, в рамките на сделка за примирие, предаде АФП.

„Според информация, предоставена от Червения кръст, ковчег с починал заложник е предаден в неговите грижи и е на път към войските на Израелските отбранителни сили в Ивицата Газа“, заявиха от ЦАХАЛ.

Въоръженото крило на "Хамас" заяви по-рано днес, че ще предаде на Израел откритите вчера тленни останки на още един от починалите в плен заложници, предаде "Ройтерс".

Тръмп: Ако се налага, ще унищожим "Хамас"

В същото време палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, позовавайки се на местна клиника, че най-малко двама души са били убити от израелски огън в квартала Туфах в източната част на град Газа.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, цитирани от ДПА, че в района Шеджая край град Газа е имало два инцидента, при които палестинци са навлезли в забранени зони, контролирани от Израел, и са се приближили към служители на ЦАХАЛ. Армията посочи, че и в двата случая палестинците са нарушили "жълтата линия", очертаваща границата зад която са се изтеглили израелските сили, съгласно условията за прекратяване на огъня. Израелските военнослужещи са преценели, че нарушителите са терористи и са открили огън. В изявлението на ЦАХАЛ не се посочва дали има убити или ранени при стрелбата. Към момента не е ясно дали двата инцидента са свързани със съобщенията на УАФА за убити палестинци в Туфах.

Израел започна нова атака срещу Газа, позовавайки се на нарушения на прекратяването на огъня

Крехкото прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" вчера бе подложено на първото голямо изпитание. Израелската армия заяви, че нейни части в южната част на Газа са били атакувани, включително с ракета. При нападението са загинали двама израелски войници.

Израел отговори с най-тежките си въздушни удари от началото на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври. По данни на местни медици при израелския отговор са загинали най-малко 44 палестинци.

Пред Ксенета днес израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че израелските сили са хвърлили вчера по Газа 153 тона бомби, като това е било в отговор на атаките от страна на „Хамас“, който е нарушил прекратяването на огъня, предаде Франс прес. „Хамас“ отрича да е нарушавал прекратяването на огъня, влязло в сила но 10 октомври

По-късно ЦАХАЛ заявиха, че ще продължат да спазват споразумението за спиране на огъня, но ще реагират на всяко нарушение.

Редактор: Цветина Петрова