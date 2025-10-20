Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще даде на „Хамас“ „малък шанс“ да спази сделката за примирие в Газа, но предупреди, че групировката ще бъде „унищожена“, ако не го направи, предаде АФП.

„Ние сключихме сделка с „Хамас“, те ще бъдат много добри, ще се държат прилично“, каза Тръмп пред репортери. „А ако не са, ние ще отидем и ще ги унищожим. Ако се налага, те ще бъдат унищожени“.

На 19 октомври Израел съобщи, че е започнал серия от въздушни удари по цели в Ивицата Газа, след като двама израелски войници били убити при нападение от „Хамас“. Палестинската организация отрече да има каквато и да било връзка с атаката.

