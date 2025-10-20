Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила, след като израелската армия проведе смъртоносни удари по Газа заради нарушения на примирието от страна на палестинската групировка.

„Да, така е“, отговори Тръмп на борда на Air Force One, когато бе попитан дали примирието все още е в сила. Той също така намекна, че ръководството на „Хамас“ не е замесено в никакви предполагаеми нарушения и вместо това обвини „някои бунтовници отвътре“.

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел заяви, че е възобновил прилагането на примирието в Газа, след като на 19 октомври нанесе удари по позиции на „Хамас“, обвинявайки групировкатa, че е нанесла удари по нейните войски.

Агенцията за гражданска защита в Газа, която работи под ръководството на „Хамас“, съобщи, че най-малко 45 души са били убити на територията на Газа при израелските удари. Армия съобщи, че разследва съобщенията за жертви.

Тръмп изрази надежда, че примирието, за което помогна да бъде постигнато, ще се запази.

„Искаме да сме сигурни, че ще бъде много мирно с „Хамас“. Както знаете, те бяхa доста буйни, стреляха и ние мислим, че може би ръководството не е замесено в това“, обясни той.

Малко преди коментарите на Тръмп неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс, омаловажи подновяването на насилието в Газа, заявявайки, че в примирието ще има „смущения и прекъсвания“.

Израел започна нова атака срещу Газа, позовавайки се на нарушения на прекратяването на огъня

„Хамас“ ще стреля по Израел. Израел ще трябва да отговори. Така че смятаме, че това е най-добрият шанс за траен мир. Но дори и да го постигнем, ще има възходи и падения и ще трябва да следим ситуацията“, каза той.

Ванс призова арабските страни от Персийския залив да създадат „инфраструктура за сигурност“, за да гарантират, че „Хамас“ ще бъде разоръжена, което е ключова част от мирното споразумение.

Редактор: Цветина Петкова