Днес в Израел пристига американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, за да удвои усилията си за укрепване на крехкото прекратяване на огъня в Газа.

Въпреки обстрелите през уикенда, двете враждуващи страни заявиха, че са ангажирани с подкрепеното от САЩ примирие, а самият Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ще даде шанс на „Хамас“ да се „държи прилично“ или ще бъде „унищожен“.

Израел отново отвори граничния пункт Керем Шалом за помощ към Газа

Примирието, за което Тръмп помогна да се сключи, беше застрашено през уикенда, когато двама израелски войници бяха убити в южната част на Газа. В отговор Израел извърши десетки удари, насочени към „Хамас“ на територията в неделя – използвайки 153 тона бомби, според Нетаняху. Той обвини войнствената групировка в „крещящо нарушение“ на прекратяването на огъня, обвинение, което тя отрече.

Ванс пристига в Израел, след като ден преди това специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и президентският Джаред Кушнер, който е и зет на Тръмп, се срещнаха с Нетаняху, за да обсъдят последните развития, каза пред журналисти Шош Бедросян, говорител на кабинета на премиера. По-късно Нетаняху заяви пред парламента, че вицепрезидентът Ванс ще пристигне в Израел във вторник за дискусии по „две неща - предизвикателствата за сигурността, пред които сме изправени, и дипломатическите възможности“.

Редактор: Цветина Петкова