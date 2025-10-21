Вратовръзка в цветовете синьо, червено и бяло, носена от началника на Пентагона Пийт Хегсет по време на срещата в Белия дом между Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, предизвика вълна от коментари и спекулации в руски и международни медии.

Докато американската делегация е избрала класическо строго облекло, Хегсет се е появил с вратовръзка с широки бели, сини и червени ивици, подредени в същия ред като на руското знаме. Именно това е привлякло вниманието на руската държавна агенция „ТАСС”, която в свой репортаж свързва избора на аксесоар със знак за подкрепа и дори символична препратка към Русия.

Зеленски в костюм: Смяна на стила или дипломатически сигнал

Френският ежедневник „Фигаро” също отбелязва в своя публикация, че изборът на Хегсет е предизвикал противоречия и съмнения, включително хипотези за възможни тайни споразумения между Вашингтон и Москва – твърдение, за което няма никакви потвърждения.

В действителност, цветът на вратовръзката съвпада не само с руското знаме, но и с цветовете на американския флаг – факт, който мнозина коментатори подчертаха като напълно логично и патриотично обяснение. Самият Хегсет е известен с демонстративната си привързаност към американската символика и често носи дрехи или аксесоари, вдъхновени от националния флаг.

Това не е първият случай, при който символи или цветови комбинации са предизвиквали бурни реакции. В някои източноевропейски държави, включително България, се появяваха обвинения, че определени елементи от градската среда, като жълто-сини трамваи или великденска украса, били „украинска пропаганда“. Подобни тълкувания често предизвикват оживени, макар и невинаги сериозни, обществени дебати.

Белият дом: Тръмп се е противопоставил на тона и езика на тялото на Зеленски

Макар реакциите в руските медии да подчертават чувствителността към символиката в международните отношения, експертите са единодушни - в случая с вратовръзката на Хегсет най-вероятно става дума за съвпадение и демонстрация на патриотизъм, типична за американската политическа сцена.

Редактор: Калина Петкова