Семейството на прокурор Иво Илиев от днес се охранява от служители на Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието по мое разпореждане. Това обяви министърът на правосъдието Георги Георгиев.

„Охранителен пост разкриваме и в лечебното заведение, в което е настанен прокурор Илиев. СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя. Със заповед за незабавна охрана организираме защитата на още един магистрат, работил с прокурор Илиев. Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София”, каза още Георгиев.

Маскиран нападна с чук бившия зам. градски прокурор на София до дома му

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от Главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.

Припомняме, че през нощта в понеделник маскиран мъж атакува с чук бившия зам. градски прокурор на София. Илиев беше настанен в реанирацията на болница "Токуда".

